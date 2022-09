Mais de 30 mil famílias carenciadas de Lisboa receberão 1500 euros

A Câmara de Lisboa vai atribuir um apoio excecional de 1500 euros a mais de 30 mil famílias carenciadas. A ajuda será dada através das juntas de freguesia de Lisboa que vão receber 4,4 milhões de euros do Fundo de Emergência Social (FES), criado durante a pandemia.

O JN apurou que as verbas serão atribuídas através de vales de compras em hipermercados, cabazes alimentares, pagamentos de rendas, entre outras. Em casos excecionais, este apoio sobe para 3000 euros.

A autarquia lisboeta explicou ao JN que quem vai receber o apoio são "famílias que já estão identificadas e também novas que, infelizmente, fruto da conjuntura que estamos a viver vão surgir". "Estes apoios já estão a ser atribuídos em muitos casos e continuaram através do FES. A Câmara atualizou o Fundo de Emergência Social para novas regras, permitindo dar mais apoios a mais famílias, de forma mais ajustada à realidade", esclareceu ainda.

Idosos recebem mais

Entre as alterações a esta forma de apoio, está "o aumento do limite do valor de apoio anual por agregado familiar para 1500 euros e a inclusão da excecionalidade do limite de apoio para 3000 euros por ano quando existem menores, idosos e cidadãos com incapacidade superior a 60%".

Segundo a proposta aprovada quarta-feira, à qual o JN teve acesso, este apoio "não pode ser acumulado com outros apoios municipais ou de outras entidades públicas ou privadas, como habitacionais ou prestações sociais extraordinárias desde que concedidos para os mesmos fins".