Mais de 500 pessoas exigem em Lisboa melhores condições laborais

Mais de 500 pessoas exigiram esta quinta-feira, em Lisboa, o aumento geral dos salários e o fim da precariedade, numa iniciativa organizada pela CGTP, que pretende celebrar o Dia Nacional da Juventude.

Pelas 15.40, a manifestação, convocada pela InterJovem CGTP-IN, partiu do Campo das Cebolas, em Lisboa, seguindo em direção à Assembleia da República, ao som de palavras de ordem como "Presente com estabilidade. Futuro com dignidade".

Os jovens trabalhadores, que empunhavam bandeiras da central sindical, reclamam o aumento geral dos salários em 90 euros, a fixação do salário mínimo em 850 euros, a redução do horário de trabalho para 35 horas semanais e o fim da precariedade.

Além de melhores condições laborais, os manifestantes deixaram um apelo à paz, fazendo uma alusão ao conflito na Ucrânia.

A manifestação nacional da juventude trabalhadora também se realizou no Funchal e no Porto.