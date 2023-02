Mais de metade dos prédios de Lisboa não resistem a sismos

Grande parte da construção em Lisboa não está preparada para um terramoto. Estima-se que morram entre 17 e 27 mil pessoas num próximo abalo.

"Quando Lisboa voltar a tremer, estima-se que morram "entre 17 e 27 mil pessoas" e "centenas de milhares fiquem desalojadas". Na capital, "mais de metade dos edifícios não foram construídos para resistirem a sismos", alerta Mário Lopes, engenheiro civil especialista em sismos, que acredita que "estamos muito longe de fazer o que devíamos" para prevenir os danos de um terramoto. As autarquias de Lisboa e Faro - as zonas mais vulneráveis do país - dizem estar a preparar-se e o município lisboeta acredita mesmo que é possível evitar colapsos de edifícios.

Lisboa é a segunda cidade europeia com maior risco sísmico. É certo que um terramoto semelhante ao de 1755 vai repetir-se, só não se sabe quando. As consequências de um grande abalo são inevitáveis, mas há coisas que se podem fazer agora para as minimizar. "O nosso problema está, maioritariamente, nas construções antigas, com fraca resistência, e na falta de fiscalização da construção nova. Se esta não estiver preparada, os meios de socorro nunca hão de estar. As pessoas morrem quando as casas lhes caem em cima, o socorro já não as salva", considera Mário Lopes.