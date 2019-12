Mais de três centenas de ocorrências em Lisboa devido ao mau tempo

Sofia Cristino Hoje às 12:40 Facebook

Em Lisboa, a depressão Elsa originou até ao momento 353 ocorrências, maioritariamente relacionadas com queda de árvores e de estruturas e inundações em espaço público, informou a Proteção Civil de Lisboa esta manhã. Até agora, não há registo de feridos ou desalojados na cidade.

Durante a noite, os Bombeiros Sapadores de Lisboa receberem "muitos pedidos". "São bastantes ocorrências por toda a cidade, principalmente relacionadas com quedas de árvores e é difícil dar vazão a isto tudo. Quanto a inundações, para já são poucas", avançaram ao JN.

As ligações fluviais entre Lisboa e a margem sul do Tejo foram restabelecidas por volta das 6 horas da manhã, depois de terem sido suspensas ontem à noite por causa do mau tempo, avança a Transtejo/Soflusa.

Ontem à noite, parte do teto exterior do Museu de Arte, Arquitetura e Tecnologia (MAAT) desabou e parte do muro da antiga Feira Popular, junto à estação de Entrecampos, foi derrubado pela autarquia como medida de precaução. Não há registo de feridos em nenhuma das ocorrências.

Em Sintra, registaram-se algumas quedas de árvores e a principal estrada da serra de Sintra, entre os cruzamentos de Azoia e de Portela e Portela Capuchos, foi ontem encerrada devido à forte precipitação e intensidade do vento. A interdição vai manter-se até que estejam repostas as condições de segurança no local.