Marcha da Graça sai à rua apesar de ter sido desclassificada

Marchantes estão fora do concurso este ano mas vão desfilar pelo bairro lisboeta na véspera de Santo António.

A Marcha da Graça vai sair à rua, na véspera do dia de Santo António, apesar de estar fora do concurso este ano. "Vamos marchar pela Graça. Não posso deixar para trás 50 pessoas que estão a dar o corpo e a alma pelo bairro", diz ao JN Rui Vicente, presidente do Clube Desportivo da Graça. Os marchantes não vão poder desfilar na Avenida da Liberdade pela primeira vez na história das Marchas Populares. Em 2019, foram eliminados da competição por ficarem em décima oitava posição, lugar que não dá acesso à participação no ano seguinte.

Uma das marchas mais icónicas de Lisboa continua a treinar, indiferente a ter sido eliminada do último concurso antes da pandemia. Rui Vicente ainda tem esperança de participar este ano. Só seria possível se recebesse, antes do dia 12 de junho, uma resposta do tribunal a uma providência cautelar, interposta em fevereiro, para que seja tomada "uma decisão provisória de admissão [Graça] face à iminência do regresso das marchas à cidade".

Rui Vicente acredita que a marcha foi desclassificada por "incompetência" da Empresa de Gestão de Equipamentos e Animação Cultural (EGEAC), entidade que organiza as marchas de Lisboa, "por não cumprir o regulamento que devia ter penalizado a Marcha da Ajuda, o que alteraria significativamente a pontuação final". Segundo diz, a Marcha da Ajuda deveria ter sido penalizada por incumprir o critério de originalidade disposto no regulamento.

Reconhecimento

"Em 2019, a Ajuda levou uma marcha antiga, o que é penalizado com dez pontos, quando tinha de levar uma inédita. Se tivesse sido penalizada, a Marcha da Graça já entrava no desfile no ano seguinte", esclarece, acrescentando que a EGEAC alterou a classificação três vezes. A coletividade já tinha intentado uma ação em tribunal em maio de 2020, que visava o reconhecimento da invalidade da avaliação do júri de 2019 por incumprimento do regulamento do concurso. O presidente do clube diz que só seguiu a via judicial por não ter conseguido dialogar com a EGEAC e a Câmara de Lisboa. "Nunca quiseram falar connosco".