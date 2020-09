Medina: Houve "erro grosseiro" mas túneis do metro "estão seguros"

JN/Agências Hoje às 13:49 Facebook

O presidente da Câmara de Lisboa disse, esta quarta-feira, que o desabamento que ocorreu terça-feira no túnel do metro na Praça de Espanha decorreu de um "erro grosseiro" numa obra da autarquia, assegurando que os túneis do metropolitano "estão seguros".

"Este problema que aconteceu decorre de uma obra da Câmara Municipal de Lisboa totalmente alheia ao metro, isto não é um problema que pré-existisse no túnel do metro, que houvesse uma fragilidade, que houvesse ali alguma dificuldade, não. Isto decorreu de um problema que é uma obra da Câmara, onde ocorreu um erro grosseiro, em que ocorreu uma perfuração na vertical do túnel do metro que não devia ter acontecido", afirmou Fernando Medina (PS).

Ainda segundo o presidente da Câmara de Lisboa, que falava aos jornalistas nos Paços do Concelho no final de uma reunião com os presidentes do Metropolitano de Lisboa e da Carris, o acidente "não resulta de nenhum problema da linha do metro", daquele troço específico ou dos túneis.

Os túneis "estão seguros e sem nenhum risco", garantiu.

O desabamento de uma parte do túnel do metro na zona da Praça de Espanha ocorreu ao início da tarde de terça-feira e provocou quatro feridos ligeiros.

Na altura do acidente, cerca das 14.30 horas, estavam cerca de 300 pessoas na composição que passava no local.