Meia centena de motoristas e operadores de TVDE protestaram em Lisboa

JN/Agências Hoje às 17:56 Facebook

Twitter

Partilhar

Meia centena de motoristas e operadores das plataformas eletrónicas de transporte em veículos descaracterizados (TVDE) manifestaram-se esta quarta-feira no Parque das Nações, em Lisboa, onde se realiza a Web Summit, para exigir mais regulação no setor.

Esta ação de protesto iniciou-se com uma concentração junto ao Pavilhão Altice Arena e culminou com uma marcha lenta ruidosa na Avenida Dom João II, tendo depois os cerca de 50 motoristas se dirigido para a zona do Aeroporto Humberto Delgado.

Em declarações aos jornalistas, Fernando Fidalgo, do Sindicato dos Trabalhadores de Transportes Rodoviários e Urbanos de Portugal (STRUP) reconheceu que estiveram menos motoristas do que o que era esperado, sublinhando a necessidade de resolver alguns problemas que persistem no setor, nomeadamente as relações coletivas de trabalho e a política tarifária.

"No fundamental, neste momento, o que nós pretendemos que rapidamente se faça é tornar o tarifário claro, os critérios claros. As plataformas detêm o negócio, mas são os operadores que têm os custos com a atividade", apontou.