"Mereciam levar com uma pedra". Faculdade de Direito abre processo a aluno por comentários contra brasileiros

A Faculdade de Direito, da Universidade de Lisboa, abriu um processo disciplinar a um aluno por alegados comentários discriminatórios contra estudantes brasileiros, confirmou à Lusa a instituição de ensino superior.

Os comentários que terão levado a que fosse aberto um processo disciplinar ao aluno aconteceram durante uma reunião geral de alunos, em 20 de Abril. Na ata desta reunião é referido que "alguns estudantes luso-brasileiros" contactaram a Associação Académica da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa porque queriam escrever uma carta ao presidente brasileiro a expor "algumas das dificuldades sentidas".

Essa carta seria entregue a Lula da Silva durante a vinda a Portugal, e abordava questões como dificuldades no acesso à habitação, problemas com vistos e outras mais gerais sentidas pelos alunos luso-brasileiros a estudar em Portugal.

Algumas das pessoas elogiaram a iniciativa, mas um aluno presente na reunião, que será também conselheiro da Universidade de Lisboa, considerou que a carta tinha "vários erros" e "mentiras" em relação aos problemas que os alunos luso-brasileiros expunham.

"Refere, ainda, que a carta tem erros cruciais, como a menção do presidente Luís Inácio como 'Lula', como se os estudantes estivessem a dizer: 'Lula, é só para dizer que Portugal é um pais péssimo, somos super mal tratados, mas mesmo assim somos tão burros que continuamos a ir para lá'. Diz ainda 'as pessoas que escreveram isto mereciam levar com uma pedra'", lê-se na ata da reunião geral de alunos.

Face a isto, a Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa "decidiu avançar no imediato com um processo disciplinar ao referido aluno", confirmou fonte oficial à Lusa.

"A Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa (FDUL) repudia e não tolera qualquer situação de discriminação", refere a mesma fonte, acrescentando que "o ambiente multicultural que se vive na instituição, proporcionado pela presença de alunos e professores das mais diversas geografias, é uma das suas mais-valias, uma vez que valoriza a experiência de toda a comunidade académica".

"A Faculdade tomará sempre todas as medidas ao seu alcance para combater a discriminação", refere a instituição de ensino superior, deixando a garantia de que estará "sempre ao lado dos seus estudantes, docentes e pessoal não docente" e que "disponibiliza um conjunto de mecanismos de apoio, de que é exemplo o Provedor do Estudante, a quem podem reportar estas situações".