Metro de Lisboa a circular na passagem de ano, Carris com horário de verão

O Metro de Lisboa vai manter o horário habitual na noite de passagem de ano, circulando com composições de seis carruagens, enquanto a Carris irá operar em horário de verão.

Em comunicado, o Metropolitano de Lisboa informa que irá manter o "seu horário habitual de exploração", encerrando o serviço à 1 hora na noite de 31 de dezembro para 1 de janeiro e recomeçando a operar às 6.30 horas de dia 1.

A empresa informou ainda que na noite de 31 de dezembro circulará com composições de seis carruagens em todas as linhas até às 1 hora da madrugada, hora de encerramento ao público.

Na noite de Natal, de 24 para 25 de dezembro, o Metro de Lisboa alterou os seus horários devido à redução da procura que habitualmente se verifica nesta época, tendo encerrado as estações terminais pelas 22 horas.

A Carris anunciou também na sua página na internet alterações ao serviço entre 24 de dezembro e 7 de janeiro.

No dia 31 de dezembro, véspera de Ano Novo, os autocarros vão funcionar com o horário de dia útil de verão e a Rede da Madrugada irá funcionar normalmente na noite da passagem de ano.

Já no dia 1 de janeiro, os autocarros estarão com horário de feriado de agosto e algumas carreiras vão funcionar com horário especial.