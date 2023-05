Metro de Lisboa antecipa fim de algumas obras e reforço da circulação

O presidente do Metropolitano de Lisboa anunciou esta quarta-feira a antecipação de alguns trabalhos no Metro que vão permitir mais carruagens na circulação nas linhas amarelas e verde a partir de 20 de junho.

Atualmente, circulam três carruagens nas linhas verde, que tem a Estação de Telheiras encerrada e na linha amarela, que tem o troço encerrado entre Campo Grande e a Cidade Universitária.

Os trabalhos desta primeira fase devem decorrer até 8 de julho.

O transporte alternativo entre o Campo Grande e a Cidade Universitária é aquele que mais dores de cabeça tem dado à administração do Metro. "Na Área Metropolitana de Lisboa a resposta que tivemos por operadores de transporte rodoviário é que a capacidade está esgotada e que a circulação de vaivéns neste troço iria constrangir os troços das carreiras urbanas", disse Vítor Domingues dos Santos, presidente do Metro durante uma conferência de imprensa esta quarta-feira.

Sem respostas na capital, o Metro de Lisboa tentou encontrar no Porto autocarros para este transporte alternativo. A resposta foi também negativa, mas por outra razão. "Fomos informados que têm autocarros, mas há falta de motoristas porque estão a ser aliciados por empresas do Médio Oriente para lá trabalhar, o que é um problema em toda a Europa e levou já à saída de milhares de motoristas".

O Metro anunciou a existência de dois serviços de vaivéns entre o referido troço, mas em datas específicas em que se prevê uma maior afluência. São estes os dois jogos do Sporting em Alvalade, a 13 e 21 de maio e a Bênção das Fitas, na Cidade Universitária, a 20 de maio.

As obras surgem no plano de expansão da rede do Metropolitano de Lisboa para o prolongamento das linhas Amarela e Verde Rato/Cais do Sodré. Estão previstos ocorrer, nos próximos três meses, trabalhos da Especialidade de Estabilidade, relacionados com a integração dos viadutos em construção, que determinam alguns constrangimentos na circulação dos comboios em parte dessas duas linhas.