Metro de Lisboa assegura autocarros "vaivém" para Bênção das Fitas e dérbi

JN/Agências Hoje às 15:56 Facebook

Twitter

Partilhar

O Metro de Lisboa vai disponibilizar autocarros "vaivém" para a Bênção das Fitas, no sábado, e para o jogo de futebol Sporting-Benfica, no domingo, assegurando a ligação Campo Grande - Cidade Universitária, devido à interrupção na circulação de comboios.

A disponibilização de autocarros em modo "vaivém" por parte do Metropolitano de Lisboa pretende "mitigar os constrangimentos causados com o encerramento provisório da estação Telheiras e do troço Campo Grande / Cidade Universitária, ocorrido no dia 2 de maio", para a realização de trabalhos na via-férrea, no âmbito da expansão da rede, informou hoje a empresa de transporte público.

Antes da informação sobre a oferta de transporte para a Bênção das Fitas e para o jogo de futebol Sporting-Benfica, a empresa anunciou que vai disponibilizar, a partir de segunda-feira, um serviço de autocarro em modo "vaivém" entre Telheiras e Cidade Universitária, com paragem no Campo Grande.

PUB

No âmbito da concretização do plano de expansão da rede do Metropolitano de Lisboa, a circulação de comboios está interrompida na linha Verde, entre as estações Telheiras e Campo Grande, e na linha Amarela, entre Campo Grande e Cidade Universitária.

Para a Bênção das Fitas, no sábado, o serviço de autocarros disponibilizado pelo Metropolitano será implementado das 9 horas às 14 horas e o trajeto "vaivém" será entre Campo Grande (junto ao Museu da Cidade) - Jardim do Campo Grande (Av. do Brasil).

No domingo, para o jogo de futebol Sporting CP vs. SL Benfica, os autocarros em modo "vaivém" estarão disponíveis das 16.30 às 23.30, entre Campo Grande (junto ao Hotel Radisson) - Cidade Universitária (junto à Cantina Velha/Parque G.I.R.A).

"Todos os autocarros vaivém estarão devidamente identificados como estando ao serviço do Metropolitano de Lisboa. Os clientes do Metropolitano de Lisboa poderão utilizar nesses autocarros os títulos válidos na rede Metro", indicou a empresa de transporte público.

Depois destes dois eventos, a empresa assegura o serviço de autocarros "vaivém" nos dias úteis, a partir de segunda-feira e até 07 de julho, nos horários de ponta da manhã e da tarde, entre as 7 e as 10.30 horas e entre as 16.30 e as 19.30, respetivamente.

Esses autocarros irão realizar o percurso Telheiras (junto à Rua Professor Eduardo Araújo Coelho), Campo Grande (junto à Rua Cipriano Dourado) e Cidade Universitária (junto ao Edifício da Aula Magna).

Farão igualmente o percurso Cidade Universitária (junto ao Edifício da Aula Magna), Campo Grande (junto à Rua Actor António Silva) e Telheiras (junto à Rua Prof. Fernando da Fonseca).

A empresa lembra que o Metropolitano já aumentou o número e a frequência dos comboios, passando nas horas de ponta da manhã e da tarde de nove para 12 comboios na linha Verde.

Em articulação com a Câmara Municipal de Lisboa, Carris e Transportes Metropolitanos de Lisboa (TML), antes do encerramento das estações, foram implementadas medidas para mitigar os efeitos da intervenção na rede do Metro.

Carris reforça carreiras

A Carris reforçou as carreiras nos eixos mais afetados pelas interrupções em curso, tendo sido prolongado o percurso da carreira 778 da Carris, do Campo Grande até à Cidade Universitária.

A normal circulação nas linhas Amarela e Verde será retomada às 6.30 horas do dia 8 de julho.

Em comunicado, o Metropolitano de Lisboa lamenta os transtornos causados até ao momento, mas reforça que "estes constrangimentos no funcionamento do serviço de transporte são imprescindíveis para permitir a execução de trabalhos que, pela sua natureza e complexidade, não são compatíveis com a circulação dos comboios".

O Metropolitano de Lisboa opera diariamente com quatro linhas: Amarela (Rato - Odivelas), Verde (Telheiras - Cais do Sodré), Azul (Reboleira - Santa Apolónia) e Vermelha (Aeroporto - São Sebastião). Normalmente, o metro funciona entre as 6.30 e a 1 hora do dia seguinte.