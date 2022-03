Metro de Lisboa tem vagas para refugiados ucranianos

O Metro de Lisboa anunciou, esta quarta-feira, que tem oito vagas para engenheiro civil, oficial eletromecânico, oficial de via e consultor SAP, às quais também podem concorrer refugiados ucranianos.

"A estas também se podem candidatar refugiados ucranianos no âmbito do plano simplificado de acolhimento que prevê a integração profissional dos refugiados que entrem em Portugal, através da simplificação do reconhecimento de qualificações profissionais dos cidadãos ucranianos", refere a transportadora em comunicado.

O objetivo deste processo, explica a empresa, é "alargar o leque de oportunidades laborais para ucranianos que já estejam ou venham a residir em Portugal".

Os interessados podem candidatar-se no site do Metro de Lisboa.