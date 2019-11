Milhares de jovens juntam-se em Lisboa em defesa do clima

Alexandra Inácio Hoje às 12:33 Facebook

"Somos a revolução", gritaram alguns milhares de crianças, adolescentes e adultos rumo à Assembleia da República, em Lisboa, esta sexta-feira. Pedem ao Governo ações e não atos simbólicos. Querem que seja emitida a declaração de emergência climática.

"Sabemos o que é preciso", frisou Raquel Moreira, do movimento Greve Climática: "verdadeiro investimento em energias renováveis e o "fim das concessões petrolíferas e de gás" assim como a alteração legislativa que interdita novas concessões.

Já frente ao Parlamento, os jovens exigiram ao "poder político que não tape os olhos aos dados que nos dá a ciência. "Enfrentamos a maior ameaça" ao planeta, insistiram.

A manifestação, organizada pelo movimento Greve Climática, começou tímido no Largo Camões, às 10 horas mas foi crescendo e subindo de tom até ao Parlamento. "Planeta amigo, o povo está contigo","o que faz falta é mais ação climática" ou "não há planeta B" foram alguns dos slogans entoadas. Muitos estudantes que aproveitaram a folga permitida pela greve dos assistentes operacionais nas escolas, crianças acompanhadas pelos pais foram muitos os que decidiram participar na quarta manifestação.

O movimento, explicou, ao JN, Beatriz Farelo, está a organizar uma delegação para participar numa "contra conferência" em Madrid, onde na próxima semana se vai realizar a cimeira pela ação climática.

Querem que os governos deixem de aprovar "atos simbólicos" e passem "a ações concretas", como a redução do carbono até 2030.

Greta prestes a chegar a Portugal

A vinda de Greta Thunberg a Portugal nos próximos dias é aguardada com expectativa. Beatriz considera, no entanto, que há cada vez mais "aproveitamento político e empresarial" da ativista sueca e das causas do movimento. "Há seguradoras, bancos e cadeias de lojas que se aproveitam dos nossos slogans. Não somos objetos de marketing", defende.

André Silva, do PAN, esteve presente no protesto Foto: PAULO SPRANGER/Global Imagens

A líder do Bloco e deputados do PCP e do PAN aderiram à manifestação. Aos jornalistas sublinharam os projetos entregues no Parlamento que são "ações concretas" que pretendem responder às preocupações do movimento. O PAN, por exemplo, entregou hoje um projeto de lei para aprovação da Lei de Bases do Clima.

"Os jovens envolvidos na greve climática estão a aprender muito mais de Biologia ou Química do que nos bancos das salas de aula", defendeu Catarina Martins, frisando os projetos do BE que propõem mais investimento na ferrovia.

Alma Rivera do PCP destacou os projetos comunistas que defendem mais financiamento nos transportes públicos. "Mais do que palavras ou declarações, são as ações e opções que se fazem a cada momento" que marca a diferença na ação política, sublinhou.