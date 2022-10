Moedas classifica Marquês de Pombal para retirar cartazes

Sofia Cristino Hoje às 19:29 Facebook

A Câmara de Lisboa quer classificar a Praça Marquês de Pombal como património municipal para proibir a colocação de cartazes políticos naquela zona da cidade. Há um mês, apoiando-se na abertura deste processo de classificação, a Autarquia desmontou quatro placares da rotunda do Marquês, o que levou o Chega e o PCP a apresentarem queixa ao Ministério Público. Os partidos consideram a decisão "ilegal", mas o Município garante que está a cumprir a lei.

Também há um mês, a Câmara de Lisboa notificou 13 entidades para retirarem os seus placares políticos do Marquês de Pombal. Dez dias depois do aviso, removeu quatro que ainda se mantinham. O Chega foi um dos que retirou os cartazes após ser notificado pela Câmara, mas decidiu, poucos dias depois, voltar a colocá-los. O secretário-geral do partido, Rui Sousa, diz ao JN que "o outdoor continuará lá exposto, uma vez que está a cumprir todos os requisitos legais".

Rui Sousa não poupa Carlos Moedas a críticas. "Não podemos aceitar presidentes de Câmara com tiques ditatoriais que se querem substituir à própria lei", referiu, acrescentando que "o presidente da Câmara, antes de ter sido eleito, usou a zona do Marquês de Pombal para a sua campanha e, nessa altura, não teve em consideração qualquer questão estética".