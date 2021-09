Moedas conta "com todos os partidos" para governar Lisboa

Sofia Cristino Hoje às 22:14 Facebook

Recém-eleito presidente da Câmara de Lisboa precisa de chegar a acordo com CDU, que tem dois mandatos.

Carlos Moedas, o novo presidente da Câmara de Lisboa, foi esta segunda-feira almoçar com trabalhadores do município, cumprindo assim uma das promessas eleitorais de campanha. Moedas, que não conseguiu maioria absoluta, elegendo apenas sete vereadores, mostrou-se disponível para "governar com todos os partidos" e disse que é preciso acabar com a "política da fricção". O autarca depende agora, sobretudo, da CDU, que elegeu dois vereadores, para governar. A coligação liderada pelos comunistas ainda não se pronunciou, sendo que o Bloco, que elegeu apenas um, não está disponível.