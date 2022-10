Moedas enaltece "capacidade de agir" durante primeiro ano na Câmara de Lisboa

JN/Agências Hoje às 20:17 Facebook

O presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Carlos Moedas (PSD), enalteceu esta segunda-feira a "capacidade de agir" durante o primeiro ano de mandato, tendo como "bússola" as pessoas, destacando os transportes públicos gratuitos e o futuro plano de saúde.

"Temos um ano de grande trabalho pela frente e temos um ano em que uma das medidas mais importantes vou anunciá-la esta quinta-feira, ela tem a mesma dimensão que os transportes públicos gratuitos em Lisboa, [...] vamos apresentar um plano de saúde, esse plano de saúde vai ser para que todos os lisboetas com mais de 65 anos tenham acesso a uma consulta, tenham acesso a uma teleconsulta", declarou o social-democrata, num evento de celebração de "Um Ano de Concretizações Autárquicas", realizado na capital, com a participação do presidente do PSD, Luís Montenegro.

O orçamento municipal de Lisboa para este ano incluiu o plano de saúde gratuito para os mais carenciados com mais de 65 anos, mas ainda aguarda implementação, tendo o autarca do PSD referido que a medida tem a dimensão daquilo que é a génese do partido: "É que nós estamos aqui para as pessoas, não queremos saber se é público ou privado. Queremos resolver o problema às pessoas e hoje há 1,5 milhões de portugueses sem médico de família".

Perante mais de uma centena de militantes do PSD, Carlos Moedas agradeceu o apoio do partido à sua candidatura, assim como aos que também integraram a coligação "Novos Tempos" (PSD/CDS-PP/MPT/PPM/Aliança), referindo que acreditaram que "era o melhor candidato quando ninguém acreditava" e confidenciando que Luís Montenegro "foi uma das primeiras pessoas" que lhe disse que se deveria candidatar a presidente da Câmara de Lisboa.

Num balanço do primeiro ano de mandato, o social-democrata destacou o caminho de "transformar Lisboa", considerando que "foi, realmente, um ano extraordinário de concretizações e de decisões".

"Foi um ano em que trabalhámos 24 horas por dia para os lisboetas, que trabalhámos sempre com uma bússola muito específica, que é o único que nos interessa, que são as pessoas", declarou o presidente da Câmara de Lisboa, deixando também um agradecimento à sua equipa de governação PSD/CDS-PP.

Carlos Moedas afirmou que o compromisso com a cidade de Lisboa "mantém-se intacto", acrescentando: "A energia que tenho hoje é o dobro daquela que tinha há um ano e essa energia vem das pessoas, vem daqueles que estão na rua, vem daqueles que todos os dias me agradecem pela mudança que fizemos, porque as pessoas estão cansadas".

"Aquilo que nós trouxemos às pessoas foi realmente essa capacidade, a capacidade de agir e de fazer. De repente as pessoas viram obra, viram que a cidade estava a mexer, viram que as coisas estavam a acontecer", apontou.

Entre as principais medidas deste primeiro ano de mandato, o social-democrata destacou a gratuitidade nos transportes públicos para residentes menores de 23 anos e maiores de 65, que conta já com a inscrição de "50 mil pessoas".