Monte de pedras e areia bloqueia paragem de autocarro em Lisboa

Os moradores da freguesia de São Vicente, em Lisboa, foram surpreendidos com um monte de areia e pedras à frente de uma paragem de autocarro, durante todo o dia de sexta-feira e a manhã deste sábado.

"Tapava metade da estrada. Tínhamos de fazer sinal ao motorista da carreira, que tinha de parar na outra faixa, em sentido contrário, para podermos entrar. Foi surreal", conta Paula Almeida, habitante, ao JN.

A Junta de Freguesia de São Vicente está a requalificar os passeios no bairro da Graça, no cruzamento da Rua Senhora da Glória com a Rua Leite de Vasconcelos. A empresa de construção civil responsável pela obra despejou o material junto à paragem de autocarro na sexta-feira de manhã, tendo o só retirado este sábado pelas 12 horas, após várias reclamações nas redes sociais.

"Assim que vi as queixas passei pelo local e liguei de imediato aos trabalhadores para retirarem o material. Não consigo perceber o que lhes passou pela cabeça, até porque disponibilizamos uma área para colocarem tudo o que precisassem", diz a presidente da Junta de Freguesia de São Vicente, Natalina Moura, ao JN.