Moradores contra "muralha de betão" no Alto do Restelo

Três centenas manifestaram-se contra projeto polémico da Câmara de Lisboa. Exigem ser ouvidos.

Três centenas de moradores de Belém, em Lisboa, manifestaram-se, ao final da tarde desta quinta-feira, contra algumas das alterações que a Câmara de Lisboa fez ao projeto urbanístico, no âmbito do Programa Renda Acessível (PRA), para o Alto do Restelo.

A Autarquia reduziu o número de apartamentos previstos, mas, para os habitantes, este ainda é excessivo, "uma muralha de betão sem áreas verdes". A Câmara de Lisboa vota amanhã, em reunião privada, a aprovação desta empreitada, mas os grupos e associações de moradores só serão ouvidos à tarde, outra das contestações.

A Autarquia previa, inicialmente, 629 fogos, dos quais 70% de renda acessível e os restantes em mercado de arrendamento livre, para o Alto do Restelo. Alguns prédios teriam 15 pisos, uma das reclamações dos moradores. Após um processo de consulta pública, o município reduziu o número de pisos para oito e o de apartamentos em 51. Associações e grupos de moradores de Belém consideram, porém, que esta reformulação é "meramente cosmética".

"Diminuíram a altura dos edifícios, mas o número de fogos mantém-se no loteamento sul. É como se as torres ficassem deitadas e a massa de ocupação do solo é muito maior", critica Beatriz Águas, da Associação de Moradores e Amigos das Freguesias de Belém e São Francisco Xavier (AMBeX).

A associação considera que a retirada dos pisos deveria vir acompanhada de uma maior redução de fogos, "nomeadamente os de renda livre, com tipologias T3 e T4, que pressionam mais em número de pessoas".

"IMPACTO DESCOMUNAL"

Os manifestantes criticam ainda a redução do espaço público, em 3000 metros quadrados, e a "pressão de viaturas" que o projeto trará, uma vez que se prevê "um aumento de 850 carros, sem o estacionamento necessário". "O impacto será descomunal", considera Gonçalo Matos, do Vizinhos de Belém. Pedem, por isso, que a Câmara suspenda a votação da proposta e reformule o loteamento sul de apartamentos.

Os Vizinhos de Belém, a AMBex e os Moradores do Alto do Restelo, hoje em protesto, vão reunir esta sexta-feira à tarde com a Autarquia, mas esta votará o projeto de manhã. "Quando falarmos na reunião pública já estará tudo decidido. Não é compreensível que se apresse a aprovação antes de nos ouvirem", critica Gonçalo.

A AMBex e os grupos de moradores enviaram ainda, esta semana, uma carta aberta ao presidente da Câmara de Lisboa, Fernando Medina, na qual expõem as falhas do projeto.