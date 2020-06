Hoje às 00:18 Facebook

Morreu, ao início da noite desta sexta-feira, o cónego Luís Manuel Pereira da Silva, aos 63 anos. Era o padre dos casamentos de Santo António.

A informação foi avançada na página de Facebook do Patriarcado de Lisboa. "O sacerdote era pároco da Sé, desde 1996, e diretor do Departamento da Liturgia do Patriarcado de Lisboa, desde 2007", lê-se na publicação.