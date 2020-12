Depois do filho, o pai: morreu segunda vítima de explosão em Lisboa

Paulo Lourenço Hoje às 11:54 Facebook

Twitter

Partilhar

José Reis, advogado de 60 anos, ficou ferido com gravidade na explosão ocorrida no prédio onde morava, no passado domingo, em Lisboa. Não resistiu aos ferimentos e morreu, soube o JN esta quarta-feira.

José Reis era pai de Gastão, de 24 anos, que morreu na explosão, tendo o corpo sido encontrado na madrugada de segunda-feira, após várias horas de busca.

O advogado de 60 anos tinha sido transferido para o Hospital de São José com ferimentos graves mas não resistiu e morreu. Divorciado, vivia sozinho no primeiro andar e tinha os filhos com ele esta semana. A filha escapou à explosão porque não dormiu em casa de sábado para domingo.

Da explosão, que se suspeita ter tido origem num "fuga de gás", resultaram quatro outros feridos, que tiveram alta no próprio dia.