Morte de ciclista grávida gera onda de indignação

Patrizia Paradiso, grávida de quatro meses, morreu atropelada depois de um carro ter embatido na bicicleta onde seguia, na Avenida da Índia, em Lisboa, no último sábado. Só em 2019 morreram 26 ciclistas em acidentes e estiveram envolvidos em colisões 1563 velocípedes, segundo dados da Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária (ANSR). Lisboa é o distrito com mais sinistros.

Patrizia, 37 anos, estava a andar de bicicleta com um amigo, na estrada, quando um condutor terá ficado encadeado pelo sol, não viu que ela circulava à sua frente e atropelou-a, segundo ciclistas e amigos da vítima relatam nas redes sociais. A mulher, grávida de quatro meses, ainda foi transportada para o hospital de S. José, em estado muito grave, mas acabou por morrer no próprio dia.

Numa altura em que a convivência entre ciclistas, automobilistas e peões nunca foi tão discutida em Lisboa, a morte de Patrizia Paradiso veio reacender o debate, gerando uma onda de indignação nas redes sociais por parte de associações, ciclistas e amigos da vítima, nos últimos dias.

Patrizia Paradiso estava grávida de quatro meses Foto: DR

"Até quando vamos permitir isto?", questionou a MUBi - Associação pela Mobilidade Urbana em Lisboa na sua página de Facebook, na qual lembrou que Lisboa é o distrito com mais acidentes com velocípedes e vítimas a lamentar.

O grupo Vizinhos de Belém emitiu uma nota de pesar e lembrou que em 2020 lançou uma petição para "acelerar a implementação da ciclovia da Avenida da Índia, prometida para setembro de 2020", na qual foram recolhidas mais de 700 assinaturas.

A associação de moradores desta freguesia diz que a Avenida da Índia tem sido "um dos eixos rodoviários mais debatidos em diversas reuniões de trabalho, nomeadamente com a Câmara de Lisboa" e que acreditam que "a evolução passará por um processo de humanização daquele eixo, que é uma ambição antiga da cidade, mas tem sido sistematicamente adiado".

Patrizia Paradiso era investigadora em Engenharia de Materiais e professora auxiliar convidada do Instituto Superior Técnico (IST), da Universidade de Lisboa, e estava há 14 anos em Portugal vinda de Itália. Rosa Félix, também investigadora no IST e ciclista, escreveu nas redes sociais que a colega tinha "começado a andar mais de bicicleta após a pandemia covid-19" e que "andava super entusiasmada". Descreveu-a como "daquelas pessoas com todos os cuidados do mundo". "Mas todo o cuidado é pouco e o mais frágil acaba por ser o que paga", lamentou.

"Juntar pessoas a diferentes velocidades no mesmo canal acaba por correr mal. Não é suposto andar-se com medo em cima de uma bicicleta. Precisamos de mais segurança, e cuidados de quem agarra um volante. Ainda há muito por fazer, mas nada que não esteja ao alcance para que não haja mais vítimas", escreveu.

Vigília

Américo Silva, ciclista, anunciou através das redes sociais que, no próximo sábado, realizará uma vigília no local da colisão "em memória dos utilizadores vulneráveis que perderam a vida fruto da sinistralidade rodoviária" e para exigir "mais segurança para todas as pessoas nas estradas portuguesas, onde são atropeladas gravemente ou mortalmente centenas de pessoas todos os anos".

"É comum o sentimento de insegurança na via pública devido ao excesso de velocidade praticado. Os utilizadores vulneráveis, pela sua condição, são quase sempre as vítimas da sinistralidade dentro da cidade", escreve Américo Silva, que divulgou a fotografia do carro e bicicleta envolvidos no acidente.