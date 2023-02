Mouraria: "É normal partilhar quartos, muito difícil é pagar rendas"

Beppy e Kihan espreitam timidamente pela porta de um rés do chão, na Rua do Terreirinho, de onde saem e entram vários jovens durante a manhã. São todos de Sylhet, no Bangladesh, e moram na Mouraria.

Vivem em condições semelhantes às dos vizinhos que ajudaram a escapar da casa em chamas, há uma semana, na mesma rua. "Salvamos três pessoas. O homem que faleceu gritava para o salvarmos, mas já era um grande risco entrarmos e, infelizmente, não conseguimos", lamenta Kihan, 22 anos.

Sabem que estão sujeitos aos mesmos riscos ao partilharem pequenos quartos com duas a quatro pessoas, mas não estão preocupados. "Eles estavam mais apertados e o fogão estava junto aos beliches. Nós estamos mais seguros", explica Kihan, que chegou há um ano e meio a Lisboa. São oito pessoas a viverem num pequeno rés do chão e pagam cem euros por um colchão num beliche. Há três anos na capital, Beppy, 30 anos, explica que estão habituados a viver assim. "Vivemos muito em comunidade, é normal partilhar quarto no Bangladesh. Por outro lado, é muito difícil pagar rendas de casas aqui."