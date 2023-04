Mulher atacada por cinco cães Pitbull ao sair de casa em Lisboa 

Uma mulher de 52 anos foi atacada por cinco cães quando saía de casa, na madrugada de quinta-feira, em Lisboa. A vítima sofreu ferimentos nas pernas e nádegas e foi graças à intervenção de vizinhos que os cães, de raça potencialmente perigosa, a deixaram de atacar. Foi assistida no hospital e teve alta ainda no própio dia.

O caso ocorreu em Marvila, Lisboa, perto das 6.30 horas de quinta-feira. A mulher foi surpreendida a caminho do trabalho por cinco cães de raça Pitbull, que a atacaram. Os gritos alarmaram os vizinhos que foram ter com ela e afastaram os cães.

A mulher dirigiu-se pelos próprios meios ao hospital, onde recebeu tratamento aos ferimentos e teve alta no próprio dia. Depois dirigiu-se à esquadra de Marvila da PSP onde relatou aos polícias o que aconteceu e revelou que conhecia o dono, um vizinho. Ainda assim, decidiu não apresentar queixa.

PUB

A PSP tomou conta da ocorrência e reencaminhou o caso para o Ministério Público e serviços da autarquia, cujo veterinário municipal deve dirigir-se ao local para averiguar o estado dos animais, apurou o JN junto de fonte da PSP.

Em termos criminais, o caso está no MP que deve pedir à PSP para fiscalizar o detentor dos animais no âmbito da legislação sobre cães de raça potencialmente perigosa e que pune com coimas a partir dos 750 euros a falta de açaimo e trela dos cães na via pública.