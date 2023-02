Mulher morre atropelada na Ponte Vasco da Gama

Uma mulher com 55 anos morreu atropelada na Ponte Vasco da Gama, esta terça-feira, no sentido Lisboa-Montijo. O trânsito está condicionado nos dois sentidos no meio do tabuleiro, visto que após o atropelamento, a vítima foi projetada para a faixa do sentido contrário.

O atropelamento ocorreu às 11.40 horas. A viatura onde seguia a vítima terá sofrido uma avaria, ficando imobilizada na estrada. A mulher saiu da viatura, acabando por ser atropelada por um veículo ligeiro. O choque foi de tal forma violento que a vítima acabou por ser projetada para o sentido contrário, Montijo-Lisboa.

Ao local acorreram diversos meios dos bombeiros. O óbito foi declarado no local pelo INEM e o condutor da viatura que atropelou a mulher acabou por sofrer ferimentos leves, sendo transportado para o Hospital de São José, em Lisboa. A circulação rodoviária faz-se nos dois sentidos da Ponte Vasco da Gama em apenas uma faixa.