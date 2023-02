Na Mouraria alugam-se colchões para dormir a 150 euros por mês

"Dezenas" de migrantes vivem em beliches em quartos sobrelotados nesta zona de Lisboa. Junta de Freguesia defende mais fiscalização.

O rés do chão que ardeu no sábado, na Mouraria, em Lisboa, onde moravam pelo menos 16 imigrantes, voltou a pôr a descoberto "as dezenas" de casos de sobrelotação em que vivem várias pessoas naquela zona da cidade. Na Rua do Benformoso, diz quem lá mora, "é porta sim porta não" e há quem pague 150 euros por mês um colchão num beliche. O presidente da Junta de Santa Maria Maior, Miguel Coelho, diz ao JN que não recebeu muitas denúncias de alojamentos ilegais e que "esperava que fossem mais".

Malick, 30 anos, paga 150 euros por um beliche num quarto que partilha com mais três. O jovem paquistanês vive numa casa do primeiro andar de um prédio, a poucos metros da habitação que ardeu, e é um exemplo das dezenas de migrantes que moram em habitações sobrelotadas na Mouraria, em Lisboa. É funcionário num restaurante e não sabe ao certo com quantos partilha casa. "Há quem só venha cá dormir uma noite. Não conheço todos. Só sei que são da Índia, Bangladesh e Arábia Saudita e a rotatividade é grande", diz, acrescentando que existem quatro quartos, cada um com dois a três beliches.