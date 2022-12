Não encontra o seu carro? Pode ter sido rebocado, contacte a Polícia

Rita Salcedas Hoje às 12:02 Facebook

Twitter

Partilhar

No rescaldo de uma noite marcada por forte temporal, Carlos Moedas apela aos cidadãos que tenham cautela e aconselha-os a contactarem as autoridades caso não encontrem as suas viaturas.

Depois de deixar agradecimentos às equipas de bombeiros, Proteção Civil e Polícia que têm estado envolvidas nas operações decorrentes de uma noite "muito difícil" na capital, o presidente da Câmara de Lisboa aconselhou os lisboetas a telefonarem para a Polícia Municipal caso não encontrem o carro onde o tinham deixado estacionado, ou caso tenham sido obrigados a abandonar as viaturas por causa das cheias. "Se esta manhã não encontrarem a vossa viatura, contactem a Polícia Municipal, que muitas delas foram rebocadas", explicou o autarca.

O presidente da Câmara de Lisboa falava aos jornalistas na sequência das intensas chuvas que assolaram a região da Grande Lisboa durante a noite e madrugada e que provocaram cerca de 900 ocorrências. Dirigindo-se à população, apelou à responsabilidade civil, aconselhando os cidadãos a ficarem em casa e não tentarem circular em vias alagadas.

PUB

"Tenho um pedido a fazer aos lisboetas: ontem muitas pessoas arriscaram nos túneis, se isto voltar a acontecer, o que é inevitável devido às alterações climáticas, assim que começarem a ver a água num túnel a subir, é não arriscar, é chamar a Polícia Municipal. Parem o carro, telefonem à Polícia ou aos bombeiros", disse, indicando que, na quarta-feira, "as pessoas sentiram que podiam arriscar, que iam passar, que não era assim tanta água", tendo algumas acabado por ficar retidas.

A Área Metropolitana de Lisboa e os concelhos limítrofes foram, durante a noite e madrugada, muito fustigados pelas fortes chuvas, que provocaram inundações por toda a região e levaram a que mais de 100 pessoas tivessem de ser deslocadas, contabilizando-se um total de 27 desalojados no distrito lisboeta. Algumas dezenas de pessoas tiveram de ser resgatadas dos seus carros e da via pública.