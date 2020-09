No coração de Lisboa há quem viva numa "autêntica favela"

Sofia Cristino Hoje às 09:51 Facebook

No bairro da Quinta do Ferro vivem famílias sem água ou luz. Projeto de reabilitação está parado desde 2017.

Em pleno coração de Lisboa, a menos de um quilómetro de Santa Apolónia e da Rua do Paraíso - para onde estão previstos projetos habitacionais de luxo - 16 famílias moram "numa autêntica favela". No bairro da Quinta do Ferro, na Graça, vivem sem água canalizada ou casa de banho.

Muitas só têm luz quando conseguem fazer uma puxada do poste de iluminação público. Em 2017, a Associação de Amigos da Quinta do Ferro candidatou um projeto à Câmara de Lisboa, tendo-lhe sido atribuída uma verba de 50 mil euros. Ainda está no papel.