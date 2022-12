Noite calma em Lisboa apesar de chuva intensa

O Comando Distrital de Operações de Socorro de Lisboa (CDOS) não tem registo, até às 22.10 horas desta quinta-feira, de ocorrências fora do normal no distrito, apesar da chuva intensa que cai desde as 21 horas.

"Para já, há apenas pequenos incidentes", referiu, ao JN, fonte do CDOS de Lisboa.

O cenário é semelhante no concelho de Lisboa, onde os elementos do Regimento de Sapadores Bombeiros permanecem na rua, sobretudo para proceder a limpezas relacionadas com as cheias da noite de quarta-feira.

"Não há nada de especial até à data", afirmou, pelas 22.30 horas, fonte da corporação lisboeta.

De acordo com o site oficial dos Sapadores, havia somente duas ocorrências recentes de inundações em espaço privado em aberto, ambas em Benfica.

O site da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil mostra ainda que existiram inundações na Estrela e em Arroios. Nos restantes concelhos, há ainda incidentes a registar em Odivelas, na Malveira (Mafra) e na Abrigada (Alenquer). Nenhum tem mais do que um veículo e cinco operacionais afetos.

Os distritos de Lisboa, Setúbal e Leiria estão, até às 9 horas de sexta-feira, sob alerta laranja, devido à chuva forte. A Câmara Municipal de Lisboa apelou à população que não saia de casa.