Noivos de Santo António. "É tanta gente a ver que me sinto famosa por um dia"

Dezasseis noivos de Santo António casaram-se em Lisboa. Alguns ficaram surpreendidos com o aparato.

O olhar de Rui Barros não esconde a surpresa enquanto desce o Largo de Santo António da Sé de Lisboa, lotado de turistas e outros curiosos de telemóvel em punho para filmarem as estrelas do dia. "Não tínhamos noção que movimentava tanta gente", confessa o recém-marido de Joana, que sempre imaginou que teria uma cerimónia "simples". A mulher também não disfarçava a admiração. "São imensas pessoas. Sinto-me famosa por um dia", sorri. Duas horas antes, ao início da tarde deste domingo, entraram na Sé de Lisboa para, num total de 11 casais, darem o nó. De manhã, outros cinco casaram pelo Civil.

Pouco passava das 14 horas quando as noivas de Santo António começaram a chegar em carros clássicos ao Largo da Sé, dominado pelo som da agitação das gaivotas no céu, atrapalhadas com a presença de um drone. As buzinadelas aguçavam a curiosidade dos turistas, muitos ali pela primeira vez para verem os casamentos mais populares da capital. Recebidas com aplausos e elogios, algumas mais desinibidas, outras mais nervosas, as noivas tentavam ainda habituar-se ao aparato e corresponder aos pedidos dos fotógrafos para posarem.