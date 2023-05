Nova linha violeta do metro de Lisboa entregue a privados

Futura extensão do metro ligará Odivelas a Loures, ao longo de 13 quilómetros maioritariamente à superfície, e poderá vir a ser explorada por privados, segundo um aviso publicado pela empresa de transportes. A empreitada vai custar 390 milhões de euros, provenientes do Plano de Recuperação e Resiliência, e estará concluída até ao final de 2026.

O Metro de Lisboa vai lançar, "nos próximos meses", o concurso público para a adjudicação do contrato de conceção e construção deste prolongamento da rede de metro. Num anúncio partilhado, recentemente, pela empresa de transportes, lê-se que "a ideia do Metropolitano de Lisboa é a de que o contrato envolva, além da componente empreitada, o fornecimento do material circulante e os serviços de manutenção deste e da infra-estrutura a construir".

"E não se exclui liminarmente que o contrato possa abranger também a componente da própria exploração do serviço durante um certo prazo", refere ainda a nota, abrindo a possibilidade à exploração por uma empresa privada, o que nunca aconteceu.

A Câmara de Loures diz ao JN que não tem conhecimento da hipótese da futura linha de metro entregar a exploração a privados, mas não se opõe. "Sendo a exploração do serviço uma competência exclusiva do Metropolitano de Lisboa, o município pretende, sobretudo, que o serviço seja garantido com eficácia e qualidade desejada na oferta de uma solução de mobilidade que sirva a população de forma eficiente e sustentável", refere.

Dezanove estações

A linha violeta servirá Loures com 11 estações nas freguesias de Loures, Santo António dos Cavaleiros e Frielas, numa extensão de 7,4 quilómetros, e no município de Odivelas serão implantadas oito estações nas freguesias de Póvoa de Santo Adrião e Olival de Basto, Odivelas, Ramada e Caneças, numa extensão de 5,1 quilómetros. A linha de metro terá assim 19 estações e será maioritariamente à superfície, com 13 estações acima do solo, três subterrâneas e três em trincheira. Caberá aos municípios assegurarem o reordenamento urbano das respetivas áreas, no âmbito desta intervenção.