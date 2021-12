Novas esplanadas e bares trazem desassossego a bairros lisboetas

Sofia Cristino Hoje às 14:13 Facebook

Twitter

Partilhar

Moradores não dormem durante a semana com música nos espaços. Chamam a Polícia, mas "nada muda".

Bares de porta aberta com música "ensurdecedora" e pessoas a conviverem até às 3 horas na rua durante a semana estão a levar moradores de vários bairros de Lisboa ao desespero. Há zonas residenciais onde estes problemas só surgiram no último ano com a abertura de bares e esplanadas que "acabaram com o sossego".

Os lisboetas queixam-se que, apesar de chamarem a Polícia e de enviarem reclamações à Câmara de Lisboa, "nada muda". Só no último meio ano a Polícia Municipal recebeu 936 queixas. No mesmo período de 2020, registaram-se 1122.