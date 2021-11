Nove desalojados em incêndio num prédio de Lisboa

Sofia Cristino Hoje às 16:58 Facebook

Nove pessoas ficaram desalojadas, esta manhã de quarta-feira, depois de o quarto do apartamento onde viviam num prédio em Chelas, Lisboa, ter ardido. Entre eles estava um bebé de três meses, que foi levado para o Hospital Dona Estefânia. Do incêndio resultaram 11 feridos ligeiros, os moradores e agentes da PSP, devido à inalação de fumos.

O fogo ficou concentrado no quarto e não se propagou aos outros andares devido à "atuação rápida dos bombeiros e à evacuação do edifício", explicou ao JN Paulo Reis, do Regimento de Sapadores Bombeiros de Lisboa. Ainda não é conhecida a causa do fogo.

O alerta foi dado pelas 9.19 horas e o incêndio ficou controlado às 9.56 horas. No local estiveram os Bombeiros Sapadores de Lisboa, os Bombeiros Voluntários de Cabo Ruivo, INEM, PSP, Polícia Municipal e Proteção Civil.