Nuno, Tino e Júnior Costa. Os jovens que morreram na Segunda Circular

Nuno Martins, Tino Sousa e Júnior Costa são as vítimas mortais do brutal acidente que, na madrugada de sexta-feira, ocorreu na Segunda Circular, em Lisboa. Deixam três filhos.

Os efeitos do despiste e colisão da madrugada de sexta-feira ainda se faziam sentir, este sábado de manhã, na Segunda Circular, na zona do Campo Grande - o trânsito foi novamente cortado em duas faixas de rodagem, no sentido Aeroporto-Benfica, para colocação de um novo poste de iluminação.

O poste ficou danificado na sequência do despiste de um carro que, tal como o JN noticiou, causou três mortos. As vítimas, Nuno Martins, 22 anos, e Tino Sousa, 34 anos e pai de dois filhos, viviam no bairro da Quinta do Loureiro, em Alcântara, em Lisboa. Júnior Costa, que também teve morte imediata, vivia no Bairro 6 de Maio, na Amadora, e tinha um filho.

Imagem do Facebook de homenagem a Nuno Martins (esquerda, o passageiro do banco de trás da viatura acidentada), Tino Sousa (direita, casado e pai de dois filhos pequenos) e Júnior Costa (em cima) Foto: DR

Nuno, Tino e Júnior seguiam na viatura ligeira que se despistou cerca da 1 hora de sexta-feira. O veículo, que chegou a seguir a 300 quilómetros por hora, capotou e embateu num poste de iluminação, que acabou por invadir as vias do sentido contrário (Benfica-Aeroporto), danificando um pórtico de painéis direcionais, que teve de ser removido.