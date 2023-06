"O Santo António já não é como antigamente. Está a perder a alma"

Festas populares têm cada vez mais estrangeiros e já não vendem manjericos. Moradores de Alfama temem que tradição lisboeta desapareça.

Com cada vez mais estrangeiros a viverem nos bairros típicos de Lisboa, moradores e vendedores temem que as tradições dos Santos Populares se percam. Os manjericos já não se vendem e há quem divida ginjinhas e cervejas para poupar dinheiro. Só dois participantes da Marcha de Alfama moram no bairro e os marchantes do Bairro Alto já vêm de Setúbal, Odivelas e Cacém.

Benvinda Santos olha para a sua banca de manjericos, em Alfama, desolada. "Não se vende nada. Os estrangeiros só querem beber ginjinha", reclama. Maria Costa ao perceber que este negócio já não estava a dar começou a vender a bebida mais típica dos Santos Populares. "Chegava a vender 3000 manjericos e agora nem cinco. Passei a vender também ginjinha", conta, enquanto alguns turistas perguntam às vendedoras o que simboliza a planta aromática. "Nem entendo o que eles dizem", desabafa Benvinda.