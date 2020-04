Obras no centro de Carnide arrancam esta segunda-feira

Sofia Cristino Hoje às 11:59 Facebook

Projeto para freguesia de Lisboa estava previsto há seis anos.

A Azinhaga das Carmelitas e a Travessa do Pregoeiro, no centro histórico de Carnide, em Lisboa, entram finalmente em obras amanhã, segunda-feira. O projeto estava no papel desde 2014, mas as queixas sobre a degradação da zona mais antiga da freguesia já se ouvem há décadas.

A Azinhaga das Carmelitas vai finalmente ganhar novos passeios, bancos, árvores e um pavimento novo, após quase três décadas de queixas dos moradores relativas ao chão esburacado, onde muitas vezes caiam idosos. Alargar a via, que começa e acaba estreita facilitando o caos no estacionamento, é outro dos grandes objetivos da empreitada. Na Travessa do Pregoeiro será criado um espaço de circulação mista, pedonal e automóvel, assegurando assim a acessibilidade para o núcleo histórico, que até agora se fazia com alguma dificuldade.

"O centro histórico vai sofrer uma mudança bastante radical", garante o presidente da Junta de Freguesia de Carnide, Fábio Sousa. "Estas ruas não eram muito ricas em zonas verdes e há um grande reforço da arborização. Outro grande ganho são os passeios. É um bocado estranho nos dias de hoje haver ruas sem passeios, mas aqui não havia", explica.

Haverá também uma reorganização do estacionamento, com a reestruturação dos arruamentos e criação de novas vias. Já a construção de um parque de estacionamento, outro desejo antigo, não será para já. "Ainda não está prevista a construção do parque, será numa fase posterior", avança o autarca.

As primeiras duas fases da empreitada, que correspondem à requalificação da Azinhaga das Carmelitas e da Travessa do Pregoeiro e que arrancam agora, deverão durar três meses. A terceira e quarta fase da intervenção, que preveem obras na Rua General Henrique de Carvalho, Rua das Parreiras, e Rua da Mestra, deverão demorar mais oito meses.

A empreitada já foi adjudicada por um valor de cerca de 1 milhão de euros e prevê uma melhoria dos passeios e das estradas nestas vias, uma reorganização do estacionamento, das condições de iluminação pública e do mobiliário urbano.

"É um sonho antigo a tornar-se realidade. Os moradores já ambicionavam esta mudança há pelo menos trinta anos, é muito tempo de luta. Estava a ser uma frustração muito grande não avançar", diz Fábio Sousa.

A reivindicação começou a ver luz ao fundo do túnel quando o projeto "Requalificação da Azinhaga das Carmelitas" ganhou, com mais de oito mil votos, uma verba do Orçamento Participativo (OP) da Câmara de Lisboa, em 2014. Este projeto foi depois agregado a outro, "Uma Rua para todos", também vencedor do OP, em 2015, que prevê a reabilitação da zona envolvente da Azinhaga (Rua General Henrique de Carvalho, Rua das Parreiras e Rua da Mestra).

Seis anos depois vai finalmente avançar. "Estava a ser muito frustrante porque sentíamos que este mecanismo de participação pública não funcionava, ficava-se só pelo sabor de vitória inicial. Já estava a cair em descrédito, as pessoas já colocavam em causa a participação pública, porque na prática nada acontecia", critica. O autarca atribui o mérito da concretização da obra à população. "Senão fosse esta participação das pessoas dificilmente a obra existiria. Estamos a falar de um projeto que ganhou com 8 mil e tal votos, trata-se da mobilização de uma freguesia inteira e de uma aposta clara dos moradores no seu centro histórico", salienta.

Fábio Sousa explica que também fez um esforço por manter o tema sempre na agenda, teve "centenas de reuniões com a Câmara de Lisboa" e fez "muitos contactos, várias moções e recomendações na Assembleia Municipal de Lisboa". Os moradores chegaram a fazer um abaixo assinado e promoveram-se várias sessões públicas. "A obra tem um peso muito emocional, foram muitos anos de luta, que envolveram uma mobilização muito grande das pessoas, mas finalmente conseguimos", conclui.

Durante as duas primeiras fases da obra, que arrancam amanhã, segunda-feira, a circulação do trânsito na Azinhaga das Carmelitas será feita apenas num sentido. O tráfego automóvel proveniente da Travessa do Pregoeiro e do Largo da Luz/Azinhaga da Luz será encaminhado para a Rua General Henrique de Carvalho e, depois, para a Rua da Fonte.