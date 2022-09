Onze feridos em colisão entre autocarro e mota na Ponte 25 de Abril

Rogério Matos Hoje às 11:22, atualizado às 14:03 Facebook

Um motociclo chocou esta manhã de terça-feira com um veículo ligeiro no tabuleiro da Ponte 25 de Abril. Logo atrás seguia um autocarro da Carris cujo condutor fez uma travagem brusca para evitar abalroar os veículos sinistrados, causando assim ferimentos em dez passageiros.

No total, incluindo o condutor do motociclo, uma mulher, houve 11 feridos a registar neste acidente que ocorreu em cima do tabuleiro da ponte no sentido Almada Lisboa. São todos adultos.

Seis feridos foram transportados para o Hospital Santa Maria e os outros três para o Hospital São Francisco Xavier. Dois recusaram transporte para o hospital, sendo assistidos no local.

O choque deu-se às 9 horas desta terça-feira. Ricardo Silva, Adjunto de Comando dos Bombeiros de Almada, refere ao JN que inicialmente o alerta dava conta da colisão entre um autocarro e uma moto, mas no local constatou-se que "a colisão foi entre um motociclo e um ligeiro de passageiros. Logo atrás seguia um autocarro que realizou uma travagem brusca para não chocar com a moto e daí resultaram dez feridos".

Ao local acorreram nove veículos e 19 elementos dos bombeiros de Almada, Cacilhas e Trafaria, bem como a PSP e a Viatura Médica de Emergência e Reanimação do Hospital Garcia de Orta. Os restantes passageiros do autocarro seguiram para Lisboa num outro autocarro.

O trânsito fez-se por uma só faixa da ponte, no sentido norte-sul, o que provocou ainda uma grande fila de trânsito na A2 para entrar em Lisboa.