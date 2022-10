Oposição acusa Moedas de "impreparação" no primeiro ano de mandato

PS, PCP, BE e Livre dizem que o líder camarário tem as "prioridades trocadas" e "falta de visão" para Lisboa. Presidente lamenta "bloqueios" e lembra que, na principal aposta, 55 mil pessoas já não pagam transportes.

"Prioridades trocadas", "impreparação" e "falta de visão para a cidade" são algumas das críticas apontadas pela oposição à governação do líder da Autarquia lisboeta um ano depois de tomar posse como presidente da Câmara de Lisboa. Entre recuos, hesitações e decisões polémicas, Carlos Moedas tem justificado as dificuldades com os "bloqueios constantes" da oposição. Governa sem maioria absoluta, o que o tem levado a adotar uma postura de "vitimização", segundo PS, PCP, BE e Livre, mas Moedas não tem dúvidas de estar a "construir uma melhor cidade para os lisboetas".

Ao final de um ano atribulado da coligação Novos Tempos (PSD, CDS-PP e independentes), Carlos Moedas reconhece ao JN que "não se fez ainda tudo - porque não se faz tudo num ano - mas cumpriu-se um início de futuro". Foi o descontentamento dos lisboetas com Fernando Medina e algumas das suas bandeiras eleitorais que lhe deram a inesperada vitória. Destas, já concretizou duas: a gratuitidade dos transportes públicos para estudantes e idosos, que levou muitos ao desespero em filas enormes para adquirir o passe (ler reportagem ao lado), e a devolução gradual do IRS aos lisboetas para o valor máximo de 5%.