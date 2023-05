Parque das Nações: "Fui o único a morar aqui antes da exposição"

Sofia Cristino Hoje às 14:17 Facebook

Twitter

Partilhar

José Moreno e outros moradores elogiam transformação da parte oriental.

Quando José Moreno foi viver para o Parque das Nações, antes da inauguração da Expo"98, trabalhava-se dia e noite para estar tudo pronto a tempo do evento mundial. "A minha casa ainda estava em obras, estivemos aqui um pouco acampados. Fui o único a vir antes da abertura da exposição. E quando as delegações do evento foram embora, também ainda era o único aqui. Só se via a nossa luzinha e, aos poucos, foram aparecendo mais, como pirilampos", recorda o primeiro morador do Parque das Nações e ex-presidente da nova Junta que viria a ser criada.