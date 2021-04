PCP dá um mês para reformados deixarem sede em loja da Ajuda

Paulo Lourenço Hoje às 20:48 Facebook

Twitter

Partilhar

Comunistas falam em necessidade de obras urgentes e alegam contrato de comodato, que a associação diz não existir.

​​​​O Partido Comunista Português (PCP) enviou, por carta registada, à CURIFA (Comissão Unitária de Reformados e Idosos da Ajuda) uma solicitação de entrega da loja "livre de pessoas e bens" onde funciona a sede daquela associação desde 2003, na Rua das Mercês, à Ajuda, em Lisboa. Na missiva, a que o JN teve acesso, o partido alega a "resolução do comodato" existente, o que, segundo Artur Guedes, vice-presidente da coletividade "não existe".

O prédio no centro da polémica, onde em tempos funcionou a Aliança Operária, foi até agora dividido entre o centro de trabalho do PCP e a loja onde está a CURIFA, que deixou a sua antiga sede na Calçada da Ajuda, por falta de condições de habitabilidade. "Até 2009 pagamos renda, depois continuámos a suportar a eletricidade e, até há pouco tempo, a água do prédio todo, adianta Artur Guedes.