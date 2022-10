Pedido Estatuto de Maior Acompanhado para casal de idosos na rua

A Santa Casa da Misericórdia de Lisboa pediu, esta segunda-feira, ao Ministério Público "o início do processo do Estatuto de Maior Acompanhado" para o casal de idosos que está a morar na rua, depois de ter sido despejado e após ter recusado várias soluções de emergência habitacional.

Através deste procedimento com caráter "urgente", o tribunal nomeia um representante legal, que pode ser uma instituição, assistente social ou outro, para garantir "o bem-estar e reabilitação do acompanhando, mantendo de forma permanente o contacto com ele", segundo a página do Ministério Público (MP).