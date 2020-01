Porco no espeto e bifanas para assinalar Reis com os sem-abrigo em Lisboa

Hoje às 19:40 Facebook

Mais de 300 quilos de carne de porco vão ser oferecidos na segunda-feira na Gare do Oriente em Lisboa e 450 bifanas serão distribuídas a sem-abrigo numa ação solidária para assinalar o Dia de Reis.

A iniciativa é da Federação Portuguesa das Associações de Suinicultores (FPAS) e do seu projeto Porco.PT (que visa promover a carne de porco portuguesa) e termina com a distribuição de uma ceia reforçada para pessoas em situação de sem-abrigo.

A ação "Reis Solidários", de acordo com informação divulgada hoje em comunicado, começa com a distribuição à população em geral dos 300 quilos de carne e dois mil pães e terminam numa parceria com a organização não governamental Comunidade Vida e Paz, de apoio a pessoas sem-abrigo ou em situação de vulnerabilidade social.

A iniciativa, que já tem três edições, inclui, na Gare do Oriente, dois porcos no espeto. E durante a tarde serão feitas 450 bifanas, para serem entregues à noite à Comunidade Vida e Paz. Também à noite a rulote "Porco.PT" junta-se a um dos pontos de distribuição de alimentos a sem-abrigo da Comunidade.