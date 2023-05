Português faz prova de ultraciclismo mais dura do Mundo pelo IPO de Lisboa

João Pombinho vai fazer a prova de ultraciclismo mais difícil nesta modalidade para angariar dinheiro para os doentes do IPO de Lisboa. São 4480 quilómetros, em 12 dias, pelos Estados Unidos, entre desertos e montanhas. Realiza-se entre 13 e 25 de junho.

João Pombinho, 40 anos, vai participar na Race Across América tornando-se o primeiro atleta português a fazer esta travessia pelos Estados Unidos da América na categoria a solo. A prova é considerada a mais árdua do mundo desta modalidade desportiva. "Passa por dois desertos e três cadeias montanhosas. Há inundações, há dois anos estiveram 52 graus no deserto, dorme-se pouco, tem-se alucinações. A prova tem uma taxa de fatalidade de 1%, que é altíssima tendo em conta o número de participantes, que são 20", diz ao JN o triatleta para o qual desistir não é uma hipótese.

"Já arranquei pedais e acabei provas a pedalar só com uma perna, já fui ao hospital às urgências e voltei para acabar a prova duas vezes. Nunca deixei uma por acabar. Se começo, acabo. Mas há pessoas que só fazem isto, treinam cinco anos para estas provas, são ultra-atletas profissionais, e eu estou muito longe disso", conta o também funcionário numa empresa de telecomunicações e professor universitário. Neste desafio, há ainda uma motivação diferente: o objetivo solidário de angariar dinheiro para o IPO.