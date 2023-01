Prédio atingido por fogo em Lisboa inabitável por três semanas

Os moradores no prédio no centro de Lisboa onde deflagrou um incêndio na madrugada de quinta feira só devem poder regressar às suas casas no prazo de três semanas. A estimativa é feita ao JN por Isabel de Santiago, moradora num duplex no nono e décimo andar que refere serem necessárias obras em toda a rede elétrica do prédio e nas cozinhas.

"As tomadas elétricas pela casa estão todas pretas e os maiores danos estão na cozinha, está tudo preto e vão ser necessárias obras para voltarmos", afirma ao JN. Até lá, a moradora ficará numa segunda habitação que possui. O mesmo sucede com os restantes moradores, que ficarão em casas próprias ou de familiares.

O incêndio deflagrou em cablagem elétrica no rés-do-chão do 118 na Avenida Columbano Bordalo Pinheiro, na zona comum e subiu aos apartamentos pelas condutas elétricas. O alerta foi dado às 2.15 horas e houve registo de 18 feridos por inalação de fumos. Três deles permaneciam esta sexta-feira na Unidade de Cuidados Intensivos no Hospital de Santa Maria, com prognóstico reservado, afiançou fonte oficial hospitalar. Trata-se de um casal, homem com 40 anos e mulher com 43, bem como um jovem de 18 anos.