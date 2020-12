Dois desaparecidos e cinco feridos em derrocada de prédio em Lisboa

Augusto Correia Hoje às 08:45 Facebook

Um prédio de habitação desabou após uma explosão, este domingo de manhã, no centro de Lisboa. Há dois desaparecidos e cinco feridos.

Uma explosão, seguida de incêndio, causou a derrocada de um prédio na rua de Santa Marta, em Lisboa.

Segundo a autarquia, o prédio era habitado por nove pessoas. Cinco ficaram feridas, duas já foram contactadas e há duas cujo paradeiro é desconhecido.

"A PSP está no terreno a apurar onde estão as outras duas pessoas, ao mesmo tempo que os bombeiros estão a avançar com uma equipa cinotécnica", disse o vereador da Câmara de Lisboa, responsável pela Proteção Civil, Manuel Castro.

"Os cães vão procura sinais de vida nos destroços", disse o comandante dos Sapadores de Lisboa., Tiago Lopes, em declarações aos jornalistas, no local do sinistro. "Se não encontrarem sinais de vida, os trabalhos de remoção dos destroços serão feitos de forma diferente", explicou.

Segundo o vereador da Proteção Civil, "o prédio apresenta muitos riscos, não há condições para avançar para dentro". Assim, numa primeira fase, os bombeiros estão "a averiguar se está lá alguém, para depois avançar de forma muito minuciosa".

O prédio ruiu parcialmente, deixando algumas viaturas soterradas, o que resta do edifício ameaça ruir. "Vai ser um trabalho muito minucioso. Só levantamos uma pedra depois de saber que não está lá ninguém", disse o comandante dos Sapadores de Lisboa. "Uma das empenas do prédio não inspira confiança", acrescentou Tiago Lopes, sublinhando que "o fogo está circunscrito, não ameaça os prédios contíguos".

De acordo com a PSP, trata-se de um prédio de habitação de quatro andares, havendo a registar seis feridos, um dos quais em estado grave, transportado para o Hospital de São José. No entanto, fonte dos Sapadores de Lisboa disse ao JN que o sinistro causou cinco feridos. Uma informação confirmada no local pelo comandante daquele regimento, no local do sinistro. "Um dos feridos tinha queimaduras graves", explicou.

"Parte da fachada do prédio caiu para a via pública em cima de viaturas", acrescentou à Lusa o oficial de dia da PSP. A parte da frente do edifício ruiu e várias projeções atingiram o Hospital de Santa Marta, acrescentou o vereador.

As causas da explosão, que originou o incêndio e o desabamento, ainda não são conhecidas. No entanto, o vereador da Câmara de Lisboa, responsável pela Proteção Civil, Manuel Castro, admite que será "decorrente de uma causa de gás".

Segundo o site da proteção Civil, estão mobilizados para o local 49 bombeiros e 18 viaturas.