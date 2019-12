Mais de 60 estudantes desalojados após derrocada em prédio de Lisboa

Inês Banha Hoje às 22:46 Facebook

Mais de 60 estudantes universitários, na sua maioria estrangeiros, ficaram desalojados após a fachada lateral do prédio onde residem, no centro de Lisboa, ter desabado. Não há feridos a registar.

Uma moradora, que preferiu manter o anonimato, referiu ao JN que vivem no número 120 da Avenida Elias Garcia mais de 60 alunos brasileiros, franceses, alemães e chineses, entre outras nacionalidades. Estarão em Portugal ao abrigo do programa Erasmus e outras iniciativas semelhantes.

A mesma fonte acrescentou que os inquilinos já tinham alertado o senhorio para a existência de rachas no prédio. Não foi possível, até ao momento, apurar quem será o proprietário do imóvel, que confina com um outro do qual já só resta a fachada frontal.

Além da residência, funciona ainda, no mesmo prédio, uma creche.

O alerta para o desmoronamento foi dado pelas 20 horas desta quarta-feira e no local estiveram elementos do Regimento de Sapadores Bombeiros de Lisboa, da Proteção Civil municipal e da Junta de Freguesia das Avenidas Novas.

Carlos Castro, vereador da Proteção Civil na Câmara de Lisboa, adiantou aos jornalistas que os estudantes vão pernoitar numa pousada da juventude. O estado do prédio será reavaliado durante a manhã de quinta-feira.