Prédio que sofreu incêndio em Lisboa tem "cobertura praticamente destruída"

A vistoria realizada, esta terça-feira, ao prédio que foi tomado pelas chamas na noite de segunda-feira, em Lisboa, concluiu que "a cobertura ficou praticamente destruída" e que alguns moradores poderão regressar após se retirar o entulho.

O incêndio destruiu a cobertura do edifício de três andares, localizado na Calçada Nova do Colégio, perto do Hospital de São José, na freguesia de Arroios, tendo o prédio ficado sem condições de habitabilidade.

"(...) A Unidade de Intervenção Territorial Centro, da Câmara Municipal de Lisboa [CML], procedeu à vistoria do edifício tendo concluído que [os residentes de] todas as frações do rés-do-chão ao 2.º andar, poderão regressar ao imóvel, depois de retirado o entulho, colocada uma cobertura provisória e ser efetuada a avaliação e normalização do sistema elétrico", adiantou o Serviço Municipal de Proteção Civil (SPMC) de Lisboa em comunicado, ao qual a Lusa teve acesso.

Segundo a diretora do SPMC de Lisboa, Margarida Castro Martins, estima-se que poderão regressar no prazo de "uma semana ou 10 dias".

"Os restantes moradores só poderão regressar após a realização das obras de reparação da cobertura e na fração do 4.º andar", observou o SMPC.

As obras deverão iniciar-se nos "próximos dois dias".

"Relativamente aos moradores, o SMPC assegurou ainda para a noite de hoje o alojamento de mais duas pessoas em unidade hoteleira. As cinco pessoas alojadas pelo SMPC serão atendidas pela Santa Casa da Misericórdia de Lisboa no dia 18/01/2023 [quarta-feira] a fim de ser encontrada uma solução de alojamento para os próximos dias", referiu.

O SMPC adiantou ainda que "um dos proprietários irá reunir com todos os moradores no sentido de providenciar os alojamentos provisórios que forem necessários assegurar no período em que decorrerem as obras".

"Todos os apartamentos com acesso pelo nº 21 ficaram sem condições de habitabilidade decorrente do colapso parcial da cobertura, das águas usadas no combate ao incêndio e do corte de energia", acrescentou.

O alerta para o incêndio foi dado pelas 20.56 horas de segunda-feira. Às 22 horas estava dominado e minutos depois completamente extinto, segundo o comandante Tiago Lopes, do Regimentos de Sapadores Bombeiros da cidade.

Segundo a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), no local estiveram 60 operacionais, apoiados por 20 viaturas.