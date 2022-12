Prejuízos na freguesia de Benfica ascendem a 1,8 milhões de euros

JN/Agências Hoje às 17:37 Facebook

Os prejuízos na freguesia de Benfica, em Lisboa, devido à forte chuva registada na madrugada e manhã de hoje ascendem, para já, a 1,8 milhões de euros, avançou à Lusa o presidente da junta.

"Hoje tivemos um perfil ligeiramente diferente das ocorrências de quarta-feira [dia 07]. Hoje tivemos a mesma pressão tremenda sobre a zona baixa de Benfica, ou seja, toda a zona da Rua da República Peruana, Estrada de Benfica, Rua Emília das Neves e Rua A-da-Maia. Portanto, todos os traçados que estão por cima de canais fluviais subterrâneos", explicou Ricardo Marques.

De acordo com o autarca, eleito pelo PS, trata-se de uma zona de "antigas ribeiras" que "sofrem muita pressão" com a precipitação forte. Nestas áreas houve "imensos problemas nas caves e estabelecimentos comerciais" inundados.

Ricardo Marques adiantou também que a zona do Bairro da Boavista, que até à data "tinha aguentado bem a pressão", hoje teve toda uma rua, a número 4, "com mais de 12 habitações com inundações fortes, que obrigaram a alojamentos temporários de algumas famílias".

A embaixada do México, localizada na Estrada de Monsanto, junto à rotunda de Pina Manique, sofreu inundações, ficando "vários carros submersos".

De acordo com Ricardo Marques, também as instalações da Ajuda de Berço, localizada naquela zona de Monsanto, sofreram inundações que levaram à retirada das crianças para a sede localizada na Rua Jorge Barradas, na mesma freguesia.

"Esta chuva tremenda acabou por ter um maior impacto junto das infraestruturas públicas, tendo levado igualmente ao fecho de algumas escolas da freguesia", apontou, esta tarde.

Várias vias ficaram intransitáveis temporariamente ao início da manhã.

"Neste momento está tudo aberto, mas tem sido uma manhã muito dura para os serviços de manutenção do espaço público e limpeza", explicou, salientando que, depois das cheias da passada quarta-feira, os comerciantes locais voltaram a sofrer novas inundações "com agua a sair pelos sanitários, pelos soalhos".

O responsável salientou ainda uma preocupação, que disse já ter transmitido ao presidente da Câmara Municipal de Lisboa, por Benfica "estar fora daquilo que é a área de intervenção do Plano de Drenagem de Lisboa".

"Temos que olhar para esta zona da cidade com um olhar diferente, porque os problemas também surgem aqui. O Plano de Drenagem de Lisboa não resolve os problemas de Benfica, que necessita de uma intervenção urgente a este nível dos caneiros", sublinhou, lembrando a especificidade da dimensão das manilhas, que terá de ser diferente para aumentar a capacidade de retenção de águas do subsolo.

A chuva intensa e persistente que caiu de madrugada causou hoje centenas de ocorrências, entre alagamentos, inundações, quedas de árvores e cortes de estradas nos distritos de Lisboa, Setúbal e Portalegre, onde há registo de vários desalojados.

Na zona de Lisboa a intempérie causou condicionamentos de trânsito nos acessos à cidade, que levaram as autoridades a apelar às pessoas para permanecerem em casa quando possível.