Primeira mostra de cinema totalmente inclusivo em Lisboa

Surdos e cegos poderão assistir a filmes com audiodescrição e linguagem gestual. Há sessões descontraídas para autistas. Iniciativa continua no próximo fim de semana na Culturgest.

Pessoas em cadeiras de rodas, com perturbações do desenvolvimento intelectual ou espectro do autismo, surdos e cegos podem assistir sem limitações a 23 filmes da mostra AMPLA, que aconteceu neste fim de semana e prossegue no próximo, na Culturgest, em Lisboa.

É a primeira vez que se realiza em Portugal uma mostra de cinema totalmente inclusiva. Todos os filmes têm audiodescrição, interpretação em língua gestual e legendas para pessoas com deficiências auditivas ou visuais. Os filmes selecionados foram premiados nos principais festivais de cinema realizados no nosso país em 2021.