Profissionais do SAMS sofrem reações adversas à vacina da covid-19

Profissionais de saúde do Hospital do SAMS, em Lisboa, sofreram reações adversas à vacina contra a covid-19, após a segunda toma. Instituição vai comunicar efeitos secundários ao Infarmed.

A administração do Hospital do SAMS (Serviços de Assistência Médico-Social do Sindicato dos Bancários) confirmou esta quarta-feira ao JN a ocorrência de "reações adversas ligeiras" em alguns dos profissionais de saúde vacinados com a segunda dose da vacina da Moderna contra a covid-19.

A segunda fase de vacinação na instituição teve início ontem, terça-feira, nesta unidade de Lisboa.