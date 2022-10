Projeto do Orçamento Participativo alterado sem aviso da Câmara de Lisboa

Moradores do Alto de São João acusam a Câmara de Lisboa de alterar um projeto vencedor da edição de 2021 do Orçamento Participativo, através do qual a autarquia financia ideias dos munícipes para a cidade. O projeto propunha um jardim para o interior do forte de Santa Apolónia, na freguesia da Penha de França, mas em vez disso será construído um parque infantil inclusivo, o que levou o grupo " Vizinhos de São João" a redigir um abaixo-assinado.

"Ter de fazer uma petição para defender o que se ganhou por votos é ridículo. Os moradores votaram para um jardim", critica Sandra Campos, uma das autoras do projeto.

O documento, entregue em julho na Assembleia Municipal de Lisboa, pede que "seja executado o projeto inicial (de 150 mil euros)" e "não um parque infantil de 450 mil euros rodeado de cimento para futuras feiras e mercados" e "sem sombra".